Иркутские СМИ обвинили чиновников в причастности к возникновению лесных пожаров

Чиновники Иркутской области могут быть причастны к лесным поджогам, пишут местные издания «Байкал 24» и «Усть-Кут 24».

По информации портала «Байкал 24», мэр города Усть-Кута Александр Душин и его сотрудники задержали первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского, пресс-секретаря мэра района Екатерину Анисимову и специалиста по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергея Ульянова.

По данным издания, у чиновников было несколько канистр с бензином, а сами они рассказывали, что приехали снимать очаги пожара с квадрокоптера. Новостной портал «Усть-Кут 24» не упоминает мэра города, но называет те же имена «задержанных». По информации портала, инцидент произошёл в 200 км от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.