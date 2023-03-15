В администрации Нижнего Тагила рассказали, в чём нуждаются военнослужащие в зоне СВО

Накануне в эфире «Тагил-ТВ» заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, отвечая на вопрос о помощи тагильчанам, участвующим в СВО, подробно рассказал о работе мэрии и местных организаций в этом направлении.

Чиновник отметил, что за первый год спецоперации в зону её проведения из Нижнего Тагила было отправлено порядка 12 фур гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что формирование груза ведётся совместно с местными предприятиями и организациями, при этом участие в сборе помощи является добровольным.

«Отмечу, что тех тагильчан, которые учавствуют в сборе, по настоящее время никто не принуждает к этому, это зов их сердца и души. Они покупают определённые вещи, которые необходимы нашим пацанам. Кроме того, в городе есть ряд общественных организаций, которые занимаются изготовлением необходимого: мобильных носилок, полевых свечей. Недавно у нас началось изготовление пятиточечников (полевых табуреток. — Прим. ред.). Те заказы, которые сегодня приходят оттуда, мы стараемся закрывать», — сказал Валерий Суров.

Из последних заказов чиновник упомянул автомобили повышенной проходимости, которые, по его словам, запросили участники спецоперации из Нижнего Тагила. Валерий Суров пояснил, что в администрации совместно с местными предприятиями отберут несколько автомобилей марки УАЗ, отремонтируют их и затем отправят в Донбасс.

«Пришёл заказ на автомобили повышенной проходимости. Сегодня у ряда организаций мы берём УАЗы, загоняем их в боксы, делаем полную капиталку (капитальный ремонт. — Прим. ред.) и затем отправляем туда. Сейчас на ремонте находятся ещё два автомобиля, которые после его окончания также будут отправлены в зону боевых действий. Также я очень благодарен ряду предпринимателей, которые закупают новое поколение маскхалатов и маскировочных сетей. Помимо этого, были необходимы и печи, которые очень быстро разбираются и монтируются, такие мы тоже отправляли. Иногда нам приходится работать через семьи потому, что мужья связываются со своими жёнами, матерями и просят определённые вещи. По необходимости и по возможности мы стараемся и здесь помогать. Последний раз был заказ от двух жён. Нам необходимо было скомплектовать ремонтную базу на семь больших автомобилей: это КАМАЗы и "Уралы" высокой проходимости. Сегодня этот заказ тоже уже скомплектован, и мы готовим его к отправке туда», — заявил чиновник.