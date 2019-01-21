В Абхазии трое военнослужащих погибли при падении БТР в пропасть

В Абхазии в районе посёлка Цебельда БТР упал с обрыва, погибли три человека, двое получили тяжёлые травмы, пишет Znak.com.

Один из погибших — призывник из Челябинской области 22-летний Алексей Аниськин, сообщил координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалёв.

Трагедия произошла утром в пятницу, 18 января, БТР двигался в колонне с полигона Цабал в пункт дислокации, когда на узком участке дороги 22-летний водитель, призывник из Краснодарского края, не справился с управлением, съехал на обочину, грунт которой осыпался, и БТР опрокинулся с обрыва в ущелье глубиной 40 метров.

В результате двое военнослужащих получили тяжёлые травмы — это командир взвода 27-летний контрактник из города Шахты и 23-летний рядовой из Башкирии. Ещё три человека погибли: челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и механик взвода — 21-летний срочник из Самары.