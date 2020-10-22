В 2021 в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 14 улиц

В следующем году в Нижнем Тагиле отремонтирую в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 14 улицах. На все работы будет выделено 606 млн рублей. Сегодня, 22 октября, реализация БКАД в 2021 году обсуждалась на совещании в администрации города под руководством мэра Владислава Пинаева.
«На восемь дорог у нас уже разработаны проекты и отыгран конкурс, – отметил замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов. – Они будут отремонтированы в рамках 11-го муниципального контракта. Объекты расположены на улицах: Индустриальная, Монтажников, Карла Маркса, Калинина, Захарова, Энтузиастов, Валегин Бор (дорога к противотуберкулезному диспансеру № 3), а также Серебрянском тракте».
Ещё шесть дорожных участков внесли в программу ремонтов на 2021 год по итогам обсуждения БКАД. Объекты связаны с работами по замене коммунальных сетей и другими мероприятиями по обновлению городской инфраструктуры, которые планируется выполнить в следующем году. Это улицы: Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская и Декабристов. В ноябре будет организован конкурс по определению подрядчика для ремонта улиц.
«Мы определили направление нашей дальнейшей работы в рамках национального проекта, –подчеркнул глава города Владислав Пинаев. – Важно заранее решить все вопросы по синхронизации действий с ресурсоснабжающими организациями, чтобы они в дальнейшем не повлияли на сроки и качество ремонта дорог. Работы будет много. Объекты непростые в исполнении. Чтобы реализовать планы национального проекта на 2021 год, нам необходимо действовать так же эффективно, как в этом сезоне».
- В 2020 году в городе изначально планировалось отремонтировать в рамках БКАД 23 дорожных участка общей протяжённостью 30,2 км на сумму 626,1 млн рублей. Но на старте работ Нижний Тагил показал хорошую динамику по выполнению плана. Поэтому городу выделили дополнительно 124 млн рублей на ремонт ещё пяти объектов. Все работы уже выполнены.
- В этом году генподрядчиком по ремонту улиц в рамках БКАД выступило муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой».
- В течение 6 лет в Нижнем Тагиле планируются сделать 116,8 км дорог. Общая стоимость работ составит 3,6 млрд рублей.