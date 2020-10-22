В 2021 в Нижнем Тагиле отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 14 улиц

В следующем году в Нижнем Тагиле отремонтирую в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 14 улицах. На все работы будет выделено 606 млн рублей. Сегодня, 22 октября, реализация БКАД в 2021 году обсуждалась на совещании в администрации города под руководством мэра Владислава Пинаева.

«На восемь дорог у нас уже разработаны проекты и отыгран конкурс, – отметил замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов. – Они будут отремонтированы в рамках 11-го муниципального контракта. Объекты расположены на улицах: Индустриальная, Монтажников, Карла Маркса, Калинина, Захарова, Энтузиастов, Валегин Бор (дорога к противотуберкулезному диспансеру № 3), а также Серебрянском тракте».

Ещё шесть дорожных участков внесли в программу ремонтов на 2021 год по итогам обсуждения БКАД. Объекты связаны с работами по замене коммунальных сетей и другими мероприятиями по обновлению городской инфраструктуры, которые планируется выполнить в следующем году. Это улицы: Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская и Декабристов. В ноябре будет организован конкурс по определению подрядчика для ремонта улиц.

«Мы определили направление нашей дальнейшей работы в рамках национального проекта, –подчеркнул глава города Владислав Пинаев. – Важно заранее решить все вопросы по синхронизации действий с ресурсоснабжающими организациями, чтобы они в дальнейшем не повлияли на сроки и качество ремонта дорог. Работы будет много. Объекты непростые в исполнении. Чтобы реализовать планы национального проекта на 2021 год, нам необходимо действовать так же эффективно, как в этом сезоне».