В 2021 году начальный бюджет Нижнего Тагила составит минимум 15 млрд рублей

В 2021 году начальный бюджет Нижнего Тагила составит чуть более 15 млрд рублей, сообщается в проекте главного финансового документа города. Он уже сформирован и в ближайшее время поступит для рассмотрения в гордуму. Но перед тем, как депутаты примут (или нет) бюджет на следующий год, с его основными показателями смогут ознакомиться простые тагильчане. Публичные слушания назначены на 24 ноября. Они будут проходить в большом зале Нижнетагильской филармонии (пр. Ленина, 31).

В проекте бюджета отмечается, что 10,5 из 15 млрд рублей составят межбюджетные трансферты из области. Общий объём расходов казны города планируется в сумме почти 15,4 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 339 млн рублей, размер резервного фонда — 38 млн рублей. Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в сумме 4,5 млрд рублей должны быть направлены в 2021 году на погашение муниципального долга. При этом объёмы доходов, которые ожидается получить в 2022 и 2023 годах, гораздо скромнее — 13,7 млрд и 12,3 млрд рублей соответственно.

Отметим, обсуждение бюджета планируется провести с 14:00 до 16:00. Из-за коронавируса все пришедшие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Предложения и рекомендации участников публичных слушаний будут приниматься с 13 до 20 ноября 2020 года в кабинете № 313 тагильской мэрии.