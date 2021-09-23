В 2021 году ЕВРАЗ направил на проекты благотворительного фонда «Живи, малыш» 1 млн рублей

ЕВРАЗ выделил 1 млн рублей на реализацию благотворительных проектов тагильского фонда «Живи, малыш» «Выездная реабилитация» и «Социальная передышка». Благодаря этому помощь получат десятки подопечных фонда — семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«ЕВРАЗ поддерживает нас не первый год, — отмечает руководитель фонда “Живи, малыш” Егор Бычков. — Проекты “Выездная реабилитация” и “Социальная передышка” уже успешно работают в Екатеринбурге, и очень многие семьи с тяжелобольными детьми ждали, когда мы запустим их и в Нижнем Тагиле. Благодаря ЕВРАЗу нам удалось это сделать».

«Социальная передышка» — проект, созданный для помощи родителям детей с инвалидностью. Он позволяет им бесплатно пользоваться услугами профессиональной няни. Родители смогут оставить с ней ребёнка на несколько часов, заняться своими делами или просто отдохнуть.

Проект «Выездная реабилитация» представляет собой цикл из пяти бесплатных индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре, которые проводятся для детей и молодых людей с ОВЗ раз в несколько месяцев. Каждое занятие с инструктором проходит на дому. По окончании курса составляется план упражнений, которые родители могут делать вместе с ребёнком самостоятельно.

Благотворительные средства ЕВРАЗ направит на оплату транспортных расходов социальных работников, оплату обучения и работы инструктора по адаптивной физической культуре и няни, которая будет ухаживать за детьми с инвалидностью. Будет приобретён необходимый хозяйственный инвентарь и средства индивидуальной защиты.

Добавим, что в 2020 году ЕВРАЗ выделил фонду 700 тысяч рублей на проект «Школа паллиатива» для помощи неизлечимо больным детям и работу социального такси для детей-инвалидов. Первый автомобиль был приобретён в 2015 году также на средства ЕВРАЗа. Автомобиль фонда «Живи, малыш» оборудован специальным подъёмником, креплениями и кнопками вызова водителя на каждом сиденье, обеспечивающими комфорт и безопасность пассажиров-колясочников. Такси помогает детям-инвалидам беспрепятственно добираться в любую точку города — до больниц, школ, спортивных секций, музеев и театров.