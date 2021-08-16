Благотворительный фонд «Живи, малыш» запустит в Нижнем Тагиле проект «Социальная передышка» для родителей детей с инвалидностью

В Нижнем Тагиле благотворительный фонд «Живи, малыш» запустит проект «Социальная передышка». Благодаря ему семьи, где есть дети с инвалидностью, смогут бесплатно воспользоваться услугами специально обученной няни.

Проект «Социальная передышка» позволяет мамам, у которых есть дети с инвалидностью, отдохнуть. Для старта проекта в Нижнем Тагиле фонд ищет няню, которая сможет посидеть с ребёнком, накормить его, поиграть с ним и провести необходимые медицинские манипуляции. По условиям проекта родители могут оставить ребёнка с няней от одного до восьми часов в день.

Раньше «Социальная передышка» работала только в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле проект будет реализован при поддержке ЕВРАЗа. Но есть проблема — фонд «Живи, малыш» второй месяц не может найти грамотных специалистов.

«Работа достаточно специфическая: есть и тяжёлые дети, которых надо кормить через трубочку, есть те, с которыми надо поиграть или чем-то увлечь. Некоторым детям нужно поменять памперс, с некоторыми погулять — в общем, делать то, что родители делают ежедневно», — рассказал заместитель руководителя фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

В Нижнем Тагиле очень много семей нуждаются в услугах няни. Если вы любите детей и хотите попробовать себя в роли няни, отправляйте резюме на почту help@fondzhivimalysh.ru. У кандидатов должно быть медицинское образование. В фонде обещают зарплату от 25 тысяч рублей.