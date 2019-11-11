В 2020 году пересчитают налог на имущество для 25 торговых и офисных центров в Нижнем Тагиле

Правительство Свердловской области опубликовало список торговых и бизнес-центров, для которых в 2020 году пересчитают налог на имущество. Если раньше он исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости, то теперь при расчётах будет учитываться кадастровая стоимость. Изменения коснутся 347 объектов недвижимого имущества из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Новоуральска, Асбеста и других уральских городов.

В Нижнем Тагиле после 1 января 2020 года налог на имущество пересчитают для 25 торговых и офисных центров. В перечень в числе прочих попали два «Мегамарта», «КИТ», «Квадрат», «Александровский пассаж», «Райт» на ул. Садовой, две «Ленты», рынок «Центральный», МЕТРО, DEPO, а также отель Demidov Plaza. Пересчёт налога на имущество может привести к увеличению арендной платы и, соответственно, повышению цен на товары и услуги.

Напомним, в 2020 году размер арендной платы для пользователей объектов муниципального имущества в Нижнем Тагиле также увеличат — с 994 до 1043 рублей. Индексация позволит привлечь в бюджет города 1,9 млн рублей. Ставка индексируется каждый год и не более чем на размер сводного индекса потребительских цен за август в Свердловской области. В августе 2019 года он составил 105%. Это и позволило финансовому блоку тагильской мэрии поднять стоимость аренды муниципального имущества на 5%.