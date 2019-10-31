В Нижнем Тагиле на 5% вырос размер арендной платы за муниципальное имущество

В 2020 году размер арендной платы для пользователей объектов муниципального имущества увеличат с 994 до 1043 рублей. Соответствующее решение приняли сегодня, 31 октября, депутаты Нижнетагильской гордумы. Индексация позволит привлечь в бюджет города 1,9 млн рублей.

Ставка индексируется каждый год и не более чем на размер сводного индекса потребительских цен за август в Свердловской области. В августе 2019 года он составил 105%. Это и позволило финансовому блоку тагильской мэрии поднять стоимость аренды муниципального имущества на 5%.

Новые ставки будут действовать с 1 января 2020 года. В горадминистрации считают арендную плату слишком низкой по сравнению с рыночными ценами на сегодняшний день. Но в то же время в администрации признаются, что большинство муниципальных помещений находится в совершенно непригодном состоянии. Чтобы отремонтировать их, организовать там офисы или даже складские помещения, предпринимателям приходится тратить серьёзные денежные средства.