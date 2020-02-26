В 2020 году на фильтры для очистки воды в детских садах и школах Нижнего Тагила потратят почти 4 млн рублей

В этом году на обслуживание фильтров с ультрафиолетовым стерилизатором для очистки воды в тагильских детских садах и школах планируется направить 3,9 млн рублей. Об этом сообщили сегодня, 26 февраля, на заседании думской комиссии по соцполитике. В 2019 году на те же цели было потрачено 4,2 млн рублей. Деньги расходуют предприятия, которые оказывают услуги по организации питания в Тагиле, — ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС-Лечебное питание». Обязательство прописано в муниципальных контрактах.

Сейчас, по данным горадминистрации, фильтры установлены и работают на пищеблоках во всех 143 детских садах и 43 школах из 61-й, где они необходимы. До конца 2020 года работы по установке стерилизаторов воды в оставшихся образовательных учреждениях города будут завершены.

Напомним, идея установить фильтры на холодное водоснабжение пищеблоков в школах, не только в детских садах, принадлежит депутатам Нижнетагильской гордумы шестого созыва. Они добивались выделения денег на замену старых и установку новых фильтров в дошкольных учреждениях в течение нескольких лет. В 2015 думцы отчитали чиновников за «ядовитую» воду и потребовали заменить оборудование в детских садах. В 2016 году на одном из заседаний коллегиального органа долгие споры вызвала тема установки некачественных фильтров. Оказалось, что ранее часть руководителей дошкольных учреждений закупила не те стерилизаторы, которые были рекомендованы, а более дешёвые — с меньшими степенями очистки и без ультрафиолетовых ламп. В том году в Черноисточинском пруду — питьевом водоёме — развились синезелёные водоросли и произошёл массовый мор рыбы, участились случаи массового отравления детей.