В 2020 году мэрия Нижнего Тагила намерена пустить с молотка Треуховский дом первой половины XIX века и ещё 21 объект (СПИСОК)

Мэрия Нижнего Тагила планирует продать в 2020 году 22 муниципальных объекта, в частности 5 нежилых зданий и 17 помещений. Чиновники уже внесли прогнозный план приватизации на рассмотрение в городскую думу. На одном из ближайших очередных заседаний коллегиального органа депутаты его утвердят (или нет).

В списке объектов в основном цокольные помещения и гаражи. Но есть там и Треуховский дом первой половины XIX века по улице Кирова, 21 площадью 390,2 кв. м, который в августе этого года обрушился из-за сильных дождей. Здание является объектом культурного наследия. В первой половине XIX века дом, прозванный горожанами Треуховским, был построен для семей заводских служащих Демидова. В советское время в здании располагалось музыкальное училище. В последние годы памятник архитектуры разрушался. В августе в мэрии Нижнего Тагила сообщили, что готовы восстановить разрушенный после дождей Треуховский дом.

В конце апреля депутаты Нижнетагильской гордумы разрешили мэрии внести в прогнозный план приватизации на 2019 год восемь муниципальных объектов: одно здание и семь помещений (в основном на цокольных и первых этажах жилых домов). Часть помещений находится на седьмом и восьмом этажах бывшего Дома быта «Эра». От продажи восьми объектов чиновники надеются выручить 15–25 млн рублей. До этого в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год с одобрения депутатов было внесено 16 объектов. На их реализации в мэрии надеются заработать ещё 20–25 млн рублей.

Напомним, ранее в мэрии неоднократно говорили о том, что в городе уже почти не осталось помещений, реализация которых может принести в местный бюджет серьёзные дополнительные доходы. Счётная палата города ежегодно высказывает сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов по двум этим статьям. Некоторые здания и помещения удаётся продать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.