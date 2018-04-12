В 2018 году в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют 12 дорог

В 2018 году в Нижнем Тагиле планируется капитально отремонтировать 12 дорог, сообщил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко в эфире муниципального телеканала «Тагил-ТВ». В первую очередь в порядок будет приведена Береговая-Краснокаменская, которая соединяет улицы Ермака и Рудник III Интернационала. Дорога станет объездной после закрытия на реконструкцию мостового перехода на Циолковского и подъездов к нему и, возможно, поможет избежать дорожного коллапса. Также будет выполнен ремонт проспекта Вагоностроителей (от пр. Дзержинского до ул. Зари), ул. Тимирязева, ул. Володарского, ул. Курортной, ул. Тагилстроевской, на въезде на Товарный Двор, ул. Уральской, ул. Высокогорской, ул. Проходчиков и ул. Ермака.

«У нас в прошлом году был проведён конкурс на 38 дорог. Мы сделали 11 дорог. Проведён конкурс на 12 дорог, которые мы отремонтируем в этом году. Дороги отобрали вместе с администрациями районов, общественными организациями. Это наиболее проблемные дороги, на сумму 203 миллиона рублей. К сожалению, сегодня у нас область подтверждает пока только 120 миллионов рублей, но мы не останавливаемся, работаем в этом направлении. Окончательное решение будет принято в течение этой — следующей недели. Если это будет 120 миллионов рублей, нам придётся ужаться по ремонту», — рассказал Владимир Юрченко.

Ранее мэрия Нижнего Тагила сообщила, что планирует выделить на ремонт и строительство дорог в 2018 году более 800 миллионов рублей. До середины мая дорожники будут осуществлять ямочный ремонт на особо повреждённых участках улиц. 14 мая стартует летняя кампания по строительству и реконструкции дорог.

Напомним, в этом году также продолжится ремонт на улицах Космонавтов, Быкова, Грибоедова и Максима Горького.