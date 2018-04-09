Мэрия Нижнего Тагила выделит на ремонт и строительство дорог в этом году более 800 миллионов рублей

Тагильская администрация планирует выделить на ремонт и строительство дорог в 2018 году более 800 миллионов рублей. До середины мая дорожники будут осуществлять ямочный ремонт на особо повреждённых участках улиц. 14 мая стартует летняя кампании по строительству и реконструкции дорог, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Сегодня в администрации состоялось совещание по подготовке к дорожно-строительному и ремонтному сезону. В ходе него мэр Сергей Носов потребовал от подрядчиков устранить все недостатки, которые повлекли за собой появление луж на вновь построенных или отремонтированных дорогах, за свой счёт и до 1 июля. В числе недостатков были названы разница высоты дорожного покрытия и ливневых колодцев, просадка грунта под основанием полотна.

Напомним, в этом году продолжится ремонт на улицах Космонавтов, Быкова, Грибоедова и Максима Горького. Начнётся реконструкция моста на улице Циолковского и подъездов к нему. До 1 июля планируется завершить ремонт объездной улицы на Тагилстрой — Береговой-Краснокаменской. Стоимость работ составит 44 млн рублей. Сразу после этого закроют движение по мосту на улице Циолковского. Объезжать ремонтируемый объект придётся через Рудник и улицу Индустриальную.