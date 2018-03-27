Мэрия Нижнего Тагила обещает открыть движение по мосту на Циолковского в октябре 2018 года

Тагильская мэрия планирует открыть движение по мосту на Циолковского уже в октябре 2018 года. Об этом директор службы заказчика горхозяйства Сергей Бобрецов сообщил на совещании по ремонтам дорог при главе города Сергее Носове. До 1 июля планируется завершить ремонт объездной улицы на Тагилстрой – Береговой-Краснокаменской. Стоимость работ составит 44 миллиона рублей. Сразу после этого будет закрыто движение по мосту на улице Циолковского, написал присутствовавший на совещании в мэрии руководитель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин в группе движения во «ВКонтакте».

«Сразу после окончания работ на Береговой-Краснокаменской дорожники приступят к реконструкции моста на улице Циолковского и подъездов к нему. Мы поставили перед собой задачу открыть движение по мосту уже в октябре 2018 года», – доложил на совещании Сергей Бобрецов.

Объезжать ремонтируемый объект придётся через Рудник и улицу Индустриальную. Планируется, что ширина путепровода после реконструкции составит 30 метров, количество полос для движения автотранспорта не изменится, однако добавятся полосы безопасности и будут сделаны широкие тротуары. Стоимость нового путепровода оценивается в 700 млн рублей. Из этой суммы 200 миллионов обещали выделить областные власти.

В этом году продолжится ремонт на улицах Космонавтов, Быкова, Грибоедова и Максима Горького. Помимо этого, город потратитещё 203 миллиона рублей на приведение в порядок проезжей части местных дорог и 50 миллионов рублей на ремонт тротуаров, отметили в мэрии.

Напомним, победителем конкурса по разработке проектной документации реконструкции путепровода через железнодорожные пути на улице Циолковского стало ООО «Маскот» из Екатеринбурга. Согласно техническому заданию, компания должна была за 21 день с момента подписания контракта обследовать элементы моста и выполнить расчётно-конструкторские работы. Стоимость изысканий подрядчик оценил в 2,3 миллиона рублей. Инженерно-геодезическими исследованиями в районе моста занималась тагильская компания «Тисизгео».