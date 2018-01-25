Проект реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле разработает екатеринбургская фирма

Победителем конкурса по разработке проектной документации реконструкции путепровода через железнодорожные пути на улице Циолковского стало ООО «Маскот» из Екатеринбурга. Об этом сообщается в протоколе подведения итогов электронного аукциона на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, компания должна за 21 день с момента подписания контракта обследовать элементы моста и выполнить расчётно-конструкторские работы. Стоимость изысканий подрядчик оценил в 2,3 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что выполнять инженерно-геодезические исследования в районе моста будет тагильская компания «Тисизгео». По плану новый мост должен быть в ширину 30 метров с двумя полосами движения в каждую сторону. Стоимость нового путепровода оценивается в 700 млн рублей.