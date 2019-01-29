В 2018 году в Нижнем Тагиле из-за невыплаты заработной платы под уголовные дела попали четыре компании

В 2018 году из-за невыплаты заработной платы были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей как минимум четырёх компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле. Это ООО «Новация», ИП Долматов, ООО «Тагилдор» и Выйский деревообрабатывающий комбинат.

«Основную тревогу у нас вызывал выйский ДОК. Задолженность по заработной плате доходила до 900 тысяч рублей. По всем обращениям, которые к нам поступили, их было более 20, мы направили исковые заявления в суд. На конец года задолженность по зарплате была полностью погашена, нам удалось убедить руководство и мерами прокурорского реагирования, и личными встречами погасить задолженность. Ситуация там непростая, она продолжает оставаться у нас на контроле», — рассказал 29 января на пресс-конференции прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

Средняя задолженность по зарплате на человека составляла, по словам Мартынова, 30–60 тысяч рублей. Все долги работодатели погасили в ходе судебных разбирательств.

Всего прокуратура проверила в прошлом году почти 200 обращений, относящихся к сфере трудовых отношений.