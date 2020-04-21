В 19 детских садах Нижнего Тагила подготовлено 1296 мест для детей работников непрерывного производства

В 19 детских садах Нижнего Тагила подготовлено 1296 мест (108 групп) для детей, чьи родители трудятся в службах жизнеобеспечения и непрерывно действующих организациях. Об этом 20 апреля отчиталась начальник управления образования города Татьяна Удинцева в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Она добавила, что поступающие в дежурные группы дети проходят строгий медосмотр в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Напомним, ранее на сайте администрации города было опубликовано постановление, согласно которому наполняемость дежурных групп не должна превышать 12 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».