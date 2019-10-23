Уже двое суток на Урале ищут 14-летнюю школьницу, которая пропала по пути в школу

Уже двое суток в Туринске ищут 14-летнюю Олесю Ежову. 21 октября девушка пошла в школу и пропала. Путь до образовательного учреждения проходит через железнодорожный мост над рекой Турой. Через сутки после пропажи на берегу реки был найден рюкзак Олеси.

Ищут девушку волонтёры поискового отряда «Прорыв» и туринские водолазы. Последние обследуют дно реки, но пока поиски безрезультатны. Как сообщает 66.ru, среди горожан ходят слухи об участии Олеси в игре «Синий кит» — одной из «групп смерти».

В день пропажи Олеся была одета в бежевую куртку, синие джинсы, лакированные ботинки и серую вязаную кофту. Девушка среднего телосложения, ростом 167 сантиметров, с рыжими волосами и бирюзовыми глазами.

Ещё одну девушку ищут в Нижнем Тагиле. 23-летняя Кристина Герасимова ушла из дома в районе Красного Камня 17 октября и с тех пор её местонахождение неизвестно. Последний раз девушку видели в день пропажи в центре города. По словам очевидцев, она собиралась ехать к родственникам в Егоршино. Однако билеты она так и не купила.

Всех, кто знает о местонахождении Олеси Ежовой и Кристины Герасимовой, просьба сообщить по телефонам: 02, 8 (900) 04-40-220 и 8 (3435) 47-71-02.