«Узбекистан заинтересован в товарах и компетенциях свердловских компаний». Областной фонд поддержки предпринимательства организует бизнес-миссию в эту страну в рамках «Иннопрома» 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) организует бизнес-миссию в Узбекистан, сообщили в фонде.

Принять участие в мероприятии могут региональные производители товаров и услуг. Миссия будет приурочена к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдёт с 24 по 26 апреля 2023 года.

«Узбекистан заинтересован в товарах и компетенциях свердловских компаний в ряде ключевых для региона направлений. Основные сферы интересов — металлургия и энергетика, нефтегазовая и горнодобывающая, химическая и текстильная отрасли, машиностроение и сельское хозяйство, стройматериалы и НИОКР», — отметили в Центре поддержки экспорта Свердловской области СОФПП.

Программа визита включает посещение выставки, торгового представительства РФ и представительства Российского экспортного центра в Узбекистане, ключевых производств и проведение целевых В2В-переговоров.

Затраты на на организацию и реализацию деловой программы, в том числе трансфера в стране пребывания, несёт Центр поддержки экспорта Свердловской области. Также Центр поможет подобрать потенциальных партнёров, организует встречи и переговоры, при необходимости обеспечит лингвистическое сопровождение, пространство для переговоров и подготовку презентационных материалов. Компания-участник оплачивает перелёт и проживание своих представителей.

По итогам прошлогоднего визита делегации Свердловской области в Узбекистан было достигнуто порядка 20 договорённостей о сотрудничестве и заявлено несколько проектов, связанных с локализацией производств.