УВЗ завершает год с рекордными показателями

Госкорпорация «Уралвагонзавод» отчиталась о рекордных показателях за 2016 год. По данным компании, ожидаемый объём выручки составляет 141,9 млрд руб, что на 30% больше, чем в 2015 году и на 11% выше показателя рекордного для предприятия 2012 года. В пресс-службе предприятия пояснили, что такого результата удалось достичь за счёт продаж военной продукции за рубеж и восстановления спроса на вагоны. Рост военного экспорта составил 2,2 раза, рост производства вагонов – 2,4 раза.

На УВЗ отметили, что за 2016 год также расширилась география экспортных поставок, выросла номенклатура поставляемой продукции и услуг. Впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Кроме того, «Уралвагонзавод» вновь вышел на чистую прибыль в размере 863 млн рублей.

«Корпорация УВЗ успешно адаптировалась к тяжёлым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики в целом», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что 27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций госкорпорации «Уралвагонзавод». Документ опубликован на портале правовой информации. Для оформления процедуры правительству выделено 18 месяцев. По мнению аналитиков, на базе «Уралвагонзавода» и «Курганмашзавода» в России будет создан единый бронетанковый холдинг.

Агентство новостей «Между строк»