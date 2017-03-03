УВЗ закрыл свой долг перед «Альфа-банком»

НПК «Уралвагонзавод» погасил основной долг своих структур перед «Альфа-банком», сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу банка. Дочернее предприятие УВЗ – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» – осуществило перевод денежных средств для выплаты задолженности по кредитным договорам с АО «Альфа-Банк» 3 марта. Для погашения обязательств использовались кредитные средства, которые были предоставлены АО «Газпромбанк» под госгарантии.

«Ранее, в конце 2016 года, были закрыты аналогичные обязательства АО "Уралтрансмаш". "Альфа-Банк" подтверждает получение средств. Основной долг дочерних структур УВЗ перед банком в полном объёме погашен», – отметили в пресс-службе «Альфа-банка».

В конце сентября 2016 года «Альфа-банк» и «Уралвагонзавод» заключили мировое соглашение по иску о взыскании с корпорации и принадлежащих ей «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк Тракторозаводский» задолженности на общую сумму 7,346 млрд рублей и $30,203 млн.

«Решение этой достаточно непростой ситуации мы рассматриваем как ещё одно подтверждение умения находить пути к взаимопониманию при урегулировании вопросов любой сложности. Мы уверены, что это ещё более укрепит потенциал банка как кредитора не только среди предприятий отрасли тяжёлого машиностроения, но и на российском рынке заёмного капитала в целом», – отметил член правления «Альфа-банка» Максим Першин.

Напомним, «Альфа-банк» подал иск в Арбитражный суд на «Уралвагонзавод» в 2015 году, потребовав взыскать с предприятия долги по кредитам. Сумма иска с учётом просрочек и неустоек составляла 6 млрд рублей и $39 млн. Позже «Альфа-банк» уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его «дочек» 7,346 млрд рублей, а также $30,203 млн. В июне 2016 года банк подал в Арбитражный суд заявление о признании «Уралвагонзавода» банкротом. Однако в начале сентября предприятие направило документы на предоставление госгарантий на 17 млрд рублей. Гендиректор завода Олег Сиенко тогда сообщил журналистам, что получение гарантий государства позволит УВЗ до 2021 года продлить срок выплаты по кредитам, у которых он истекает в 2016 году.

УВЗ – российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Головное предприятие – «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. В конце декабря 2016 года 100% акций УВЗ указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». 2 марта стало известно, что бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов назначен новым гендиректором «Уралвагонзавода».

Агентство новостей «Между строк»