«Увы, мы не пережили карантин». В Нижнем Тагиле навсегда закрылся ресторан «Инжир»

Не все рестораны Нижнего Тагила смогли вернуться к прежнему режиму работы 18 августа. «Инжир» на Газетной так и не открыл свои двери. Информация о закрытии появилась в группе ресторана во «ВКонтакте».

«Увы, мы не пережили карантин! Спасибо за тёплые слова и доверие! Мы вас любим!», «К сожалению, мы закрылись навсегда, но вы всегда в наших сердцах. Спасибо вам, что вы были с нами вместе все эти четыре года», — ответили администраторы сообщества в комментариях во «ВКонтакте».

Ещё в апреле бывшие сотрудники заведения сообщили АН «Между строк», что карантин «сильно ударил по выручке», однако руководство информацию не подтвердило.

«Нас сначала на неделю до 6 апреля отправили в отпуск, а потом сообщили, что ресторан больше не откроется. Просто стало неприбыльно держать его, а из-за карантина это сильно ударило по выручке, тем более, чтобы открыться после карантина, необходимо достаточно вложиться, а руководство решило, что ресторан того не стоит и не окупит вложения», — сообщил агентству один из бывших работников.

Не оправились от коронакризиса многие бизнесмены Нижнего Тагила — магазины, кафе, рестораны, уникальные арт-пространства: только за первый месяц карантина, за неполный март, свою деятельность навсегда прекратили 150 предпринимателей.