Как создавалась и закрылась из-за коронавируса «КвARTира» — самый творческий магазин в Нижнем Тагиле

На этой неделе в Нижнем Тагиле навсегда закроются двери «КвATRиры» на улице Карла Маркса — магазина товаров для рукоделия и подарков, созданных руками тагильчан. За пять лет существования пространства на его полках побывали десятки тысяч уникальных изделий из ткани, бисера, дерева и других материалов. Сотни мастеров обрели постоянных клиентов, а также поддержку и признание коллег. Как возникла идея создания «КвARTиры», за счёт чего она развивалась и какие ещё пространства тагильские рукодельницы сегодня могут использовать для продвижения и продажи своих шедевров, АН «Между строк» рассказала автор проекта Александра Серебрякова.

Создать «КвARTиру» Александра Серебрякова решила после того, как не смогла найти в городе подходящего места для сбыта собственных изделий: её не устраивала наценка, которую предлагали магазины. Сама тагильчанка уже много лет занимается изготовлением открыток и альбомов в технике скрапбукинг, а также вяжет шарфы.

«Я изучала рынок и увидела группу во “ВКонтакте” магазина в Москве “Своя полка”. Мне очень понравилась их идея сдавать полки в аренду. В Тагиле тогда такого ещё не было. Я спросила у администраторов, можно ли работать с ними по франшизе и стоит ли вообще в нашем городе такое организовывать, но мне никто так и не ответил. Поэтому было решено делать всё по-своему. Открыли мы “КвARTиру” вместе с подругой, она выступила спонсором. Позже я полностью выкупила дело, потому что у неё своя большая организация и заниматься магазином ей было некогда», — рассказывает Александра Серебрякова.

На начальном этапе «КвARTира» занимала небольшой уголок, но спустя три года переехала в более просторное и светлое пространство в доме № 40 на улице Карла Маркса. Мастеру предлагалось взять в аренду одну или несколько полок. Стоимость аренды, как правило, закладывалась в цену продаваемого изделия. Сначала самая дешёвая полка стоила 350 рублей в месяц, с годами она подорожала до 520 рублей в месяц. Цена премиум-полки достигала 870 рублей за четыре недели. Сумма платилась в числе прочего за работу продавца и размещение товаров в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Нормальная наценка на вещи ручной работы держится где-то в пределах 30%. Больше делать нельзя, так как изначальная цена изделия сама по себе немаленькая. При этом многие мастерицы не учитывают в стоимости то время, которое они тратят на создание какой-то штуки, закладывают лишь стоимость материалов. Потому что для большинства это хобби, отдушина, любимое дело. У нас очень мало людей, которые занимаются рукоделием как бизнесом. Есть Ольга Ганенко, она шьёт классных зайцев, и у неё прям мастерская. Она всё продумала, шьёт, можно сказать, оптом, и это круто. Но у неё есть помощник, муж. В одного делать большие обороты и зарабатывать сложно», — признаётся создательница магазина.

По словам Александры Серебряковой, «КвARTира» на протяжении долгого времени себя окупала, но финансовой выгоды владелице микробизнеса не приносила.

«Для меня это было в основном работой за интерес. Муж называл это благотворительностью, потому что вся моя зарплата крутилась в магазине, сразу уходила на закупку каких-то товаров для рукоделия. И по сути, я своих живых денег ни разу и не видела. Доход у меня был исключительно с продажи тех изделий, которые я делала сама», — признаётся тагильчанка.

В этом году Александра Серебрякова планировала заняться созданием и развитием интернет-магазина на базе «КвARTиры», чтобы изделия тагильчан могли покупать и жители других городов. В пространстве регулярно проводились мастер-классы рукодельниц, имелись постоянные арендаторы и клиенты. Но распространение COVID-19 и вынужденная приостановка работы магазина внесли свои коррективы. После долгих раздумий создательница самого творческого магазина в Нижнем Тагиле всё же решила его закрыть.

«Я думала о закрытии “КвARTиры” ещё в прошлом году. Мне предложили попробовать продать дело, но сделать это у меня не получилось. Наверное, я просто не хотела его никому продавать. Слишком это моё. Тогда арендодатель снизил аренду за помещения на десятку. До этого мы платили ему 40 тысяч рублей в месяц плюс отдавали деньги за коммуналку, интернет и видеонаблюдение. С начала года он немного поднял арендную плату, но после введения карантина снова понизил. В апреле я заплатила ему двадцатку. Но взяла эти деньги не от сдачи в аренду полок мастерам, магазин ведь не работает. Сама идея создания “КвARTиры” разрушилась. Да, арендодатель предложил снижение платы за пользование помещениями на год, условия были очень приятные. Но у нас товар не первой необходимости. Даже если бы мы в мае открылись, люди бы не побежали к нам за подарками ручной работы, тем более праздничный сезон прошёл. Сейчас все ужались, испытывают страх перед будущим и не готовы платить за какие-то красивые штуки», — говорит Александра Серебрякова.

В магазине было установлено 15 стеллажей, у каждого по пять полок. За пять лет на них побывала продукция более сотни тагильских рукодельниц. В официальной группе «КвARTиры» в соцсети «ВКонтакте» они не перестают писать о том, как сильно сожалеют о закрытии пространства.

«Ну как же так? Почему вынуждены закрываться такие уютные и тёплые места? Очень грустно такое читать. Александра, спасибо вам большое за ваш труд. Успехов вам, вы большая молодец», — пишет Ирина Пцкиаладзе.

«Большое вам спасибо за всё, что вы сделали для этого города! Конечно, это грустная новость, но понятно, из-за чего всё. А у меня в воспоминаниях осталось то, как летом года два назад мы с совсем маленькой дочкой частенько ходили к вам покупать детали для альбома, который готовили в подарок нашему папе на юбилей. Подарок получился что надо. С теплом буду вспоминать ваш волшебный магазин и эти тёплые солнечные деньки. Желаю развития, совершенствования и вдохновения, несмотря ни на что!» — пишет Ольга Деева.

Бросать группу «КвARTиры» в соцсети «ВКонтакте», которая объединила многих тагильских мастеров, Александра Серебрякова не собирается. Возможно, после небольшого отдыха она всё-таки создаст и запустит интернет-магазин. Пока же девушка распродаёт закупленные ранее для магазина материалы для творчества и планирует выйти на Etsy. Это международная торговая площадка, предназначенная для продажи изделий ручной работы и винтажных товаров, а также идей для подарков онлайн.

«Честно, я очень устала за эти пять лет. Мой максимальный отпуск составлял 11 дней, один раз у меня был такой длинный отпуск. Поэтому сейчас я, прежде всего, хочу отдохнуть. Ну и мои заказы никто не отменял, я продолжаю делать открытки, альбомы, блокноты, всякие красивые штуки. Обращайтесь», — смеётся тагильчанка.

Напомним, с начала марта в Нижнем Тагиле закрылись около 200 ИП. Триггерами для остановки бизнеса стали экономический кризис и введение режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Немалая часть предпринимателей сегодня ещё пытается сохранить построенное с нуля дело за счёт займов и собственных сбережений, но их хватит лишь на ближайшие недели.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».