Увеличить количество светофоров и пешеходных переходов. Депутаты молодёжной думы Нижнего Тагила предложили свои варианты по улучшению безопасности дорожного движения в городе

Улучшать безопасность дорожного движения в Нижнем Тагиле планируют депутаты молодёжной думы. Председатель комиссии по развитию городской среды Никита Тебеньков озвучил порядка 11 предложений по изменению дорожной инфраструктуры.

Прежде всего молодые депутаты предлагают перенастроить режим работы светофора на перекрёстках улиц Булата Окуджавы и Удовенко, улиц Смелянского и Удовенко, а также на проспекте Вагоностроителей.

Помимо этого, поступило предложение организовать дополнительные пешеходные переходы со стороны Октябрьского проспекта, 1 в сторону торгового центра «Кит», а также у дома на Черноисточинском шоссе, 74. На ГГМ считают нужным добавить пешеходный переход на Уральском проспекте между домами 54 и 42 в сторону ФОК «Президентский».

Октябрьский проспект, дом 1 (ТЦ «Кит») Черноисточинское шоссе, дом 74 Уральский проспект (между домами № 54 и №42)

В районе Красного Камня, по мнению молодых парламентариев, необходимо обустроить дополнительный пешеходный переход на улице Пархоменко между «Красногвардейцем» и магазином «Свой» (бывший магазин «Вечерний»). В микрорайоне Рудник имени III Интернационала пешеходный переход требуется на улице Сланцевой, 17а от автобусной остановки к школе. В районе Выи на перекрёстке улиц Фрунзе и Черемшанской депутатам кажется правильным перенести пешеходный переход на 20–25 метров в сторону улицы Черемшанской.

Улица Пархоменко Улица Сланцевая, дом 17а перекрёсток улиц Фрунзе и Черемшанская

Ещё одна инициатива — это установка светофоров на перекрёстке улиц Фрунзе и Вогульской, а также на перекрёстке улиц Алтайской и Боровой с оценкой потока машин. Увеличить длительность зелёного сигнала светофора для пешеходов, по мнению депутатов, нужно на перекрёстке улиц Мира и Карла Маркса.

Также депутаты предлагают организовать проверку высоты искусственных неровностей в районе дома № 121 на улице Пархоменко. Дополнительно предлагается развести движение прямо и налево на перекрёстке улиц Фрунзе и Космонавтов, оборудовать освещение пешеходного перехода на улице Дружинина, 53 и убрать знак «движение направо» на Уральском проспекте, 54 из-за большого скопления автомобилей.

Помимо дорожного движения, предложения молодых тагильчан касаются благоустройства. В списке изменений — обустройство пешеходного тротуара вдоль дорог на улицах Зеленстроевской и Свердлова. Вдоль дороги по улице Щорса необходимо убрать кусты, которые мешают обзору при выезде с прилегающих территорий.

Все предложения депутаты молодёжной думы планируют направить для рассмотрения в городскую думу и отдельно каждому депутату в зависимости от округа.