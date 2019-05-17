Установлены заказчики убийства первого главы ДНР Александра Захарченко

Заказчики, организаторы и исполнители убийства первого главы ДНР Александра Захарченко установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на действующего руководителя республики Дениса Пушилина. Фамилии пока не называются, так как задержаны ещё не все причастные, а только «одна из групп». По словам Пушилина, удалось восстановить всю схему преступной операции — от подготовки до реализации. К убийству причастны «очень высокопоставленные» граждане не только Украины, но и других стран, отметил нынешний глава ДНР.

Напомним, руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит в августе 2018 года в результате покушения. Взрыв произошёл около донецкого кафе «Сепар». Захарченко погиб в возрасте 42 лет. Ещё одной жертвой теракта стал телохранитель, всего пострадали 11 человек. В ДНР признали случившееся терактом и связали его с украинскими властями. О причастности Киева говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.