Установлен мужчина, который может быть виновен в смерти 9-летнего мальчика от удара током в Нижнем Тагиле

Правоохранительные органы Нижнего Тагила установили возможного виновника гибели 9-летнего мальчика на Красном Камне. Как пишет издание «Комсомольская правда-Екатеринбург», в ходе оперативных мероприятий сыщики вышли на 40-летнего местного жителя. Мужчина признался в том, что в декабре 2020 года он по устной договорённости с собственником торговой точки установил антивандальную решётку на внешний блок кондиционера, находящегося на стене у входа в магазин. В ходе монтажа он саморезом пробил питающий кабель кондиционера. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, уточняет издание.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 июля на крыльце магазина-бара на улице Победы, 47/1. По предварительной информации, во время прогулки 9-летний мальчик попросил у мамы попить и женщина зашла в ближайший магазин. Мальчик в это время захотел остаться на улице. По словам свидетелей, ребёнок задел рукой антивандальную решётку внешнего блока кондиционера, получил удар током и упал на землю. Его на скорой помощи увезли в больницу, но спасти мальчика не удалось. По предварительной версии, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».