В СК рассказали подробности гибели 9-летнего мальчика от кондиционера в Нижнем Тагиле

После гибели 9-летнего мальчика от удара электрическим током на крыльце магазина назначена техническая экспертиза кондиционера, который мог стать причиной трагедии. Об этом АН «Между строк» рассказали в Следственном комитете по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила. При этом установлено, что ребёнок дотронулся только до решётки, закрывающей агрегат.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 24 июля на крыльце магазина-бара на Победы, 47/1. По предварительной информации, во время прогулки 9-летний мальчик попросил у мамы попить и женщина зашла в ближайший магазин. Мальчик в это время захотел остаться на улице.

По словам свидетелей, мальчик задел рукой антивандальную решётку внешнего блока кондиционера. Ребёнок получил удар током и упал на землю. Его на скорой помощи увезли в больницу, но спасти мальчика не удалось. По предварительной версии, причиной смерти стало поражение электрическим током.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».