В Нижнем Тагиле 9-летний ребёнок погиб от электрического удара на крыльце магазина

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проводит проверку в связи с гибелью 9-летнего ребёнка. Трагедия произошла в ночь на 24 июля на крыльце одного из магазинов по улице Победы.

«По предварительной информации, женщина со своим 9-летним сыном около полуночи 24 июля прогуливалась по улице Победы в Нижнем Тагиле, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. — Ребёнок попросил у матери купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где мальчик, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу. Он вышел на крыльцо магазина, где его ударило током».

По словам свидетелей, мальчик задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, который был установлен слева от крыльца на стене. Ребёнок получил удар током и упал на землю. Его на скорой помощи увезли в больницу, но спасти мальчика не удалось.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине, — добавили в надзорном ведомстве. — Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), находится на контроле прокуратуры».

Завтра, 25 июля, мальчику исполнилось бы 10 лет.