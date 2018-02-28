Усть-Лабинский суд отказался рассматривать иск Дерипаски к Насте Рыбке и Лесли

Усть-Лабинский районный суд не будет рассматривать иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и её наставнику Александру Кириллову (Алексу Лесли), сообщается на сайте суда. Дело передано в Краснодарский краевой суд.

Предварительное заседание в районном суде должно было состояться 1 марта, однако в суде пояснили, что материалы направлены в краевой суд «по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска».

«В связи с чем 1 марта 2018 года подготовка по гражданскому делу проводиться не будет. Пресс-подход, назначенный на 1 марта в здании Усть-Лабинского районного суда, не состоится. Иных комментариев и дополнительных сведений по делу предоставляться не будет до рассмотрения частных жалоб в краевом суде», — говорится в сообщении суда.

Ранее частные жалобы подавал Алексей Навальный, оспаривавший обеспечительные меры, принятые в рамках искового заявления. В рамках обеспечительных мер произошла блокировка материалов, связанных с расследованием о вице-премьере Сергее Приходько и Дерипаске.

В адвокатском сообществе говорят, что передача всего дела, а не частных жалоб противоречит судебной практике. Они ссылаются на пленум Верховного Суда, который рекомендовал в целях процессуальной экономии времени передавать лишь жалобы.

Напомним, 8 февраля Навальный опубликовал материалы расследования, согласно которым вице-премьер Сергей Приходько в 2016 году отдыхал на яхте Дерипаски. Расследование было основано на публикациях в Instagram находившейся вместе с ними Анастасии Вашукевич, а также информации из её книги «Дневник по соблазнению миллиардера». Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд с иском к Вашукевич и её наставнику Александру Кириллову (Алексу Лесли), возмутившись тем, что они разместили без его согласия в соцсетях материалы, касающиеся его личной жизни. В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор обязал удалить материалы расследования с сайта Navalny.com и YouTube-канала «Навальный Live».