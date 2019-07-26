Происшествия

«Ушёл в магазин и не вернулся». В Нижнем Тагиле полиция и волонтёры разыскивают 27-летнего мужчину, который пропал 9 дней назад

26.07.2019 16:23
«Ушёл в магазин и не вернулся». В Нижнем Тагиле полиция и волонтёры разыскивают 27-летнего мужчину, который пропал 9 дней назад

Полиция Нижнего Тагила и волонтёры поискового отряда «Скорпион» ищут 27-летнего Константина Мищену, который, со слов его подруги, 17 июля ушёл из дома в магазин, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что с заявлением о пропаже девушка обратилась 24 июля. Известно, что молодые люди проживают на улице Восточной. При себе у Константина было всего 300 рублей, а сотовый телефон мужчина оставил дома. По данным полиции, Мищена был судим за наркотики и злоупотребляет запрещёнными веществами.  

 

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