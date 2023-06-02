Сегодня, 2 июня, ушёл из жизни почётный ветеран Нижнего Тагила Николай Анисимов. В этом году, 9 мая, ему исполнилось 100 лет. Как сообщили в телекомпании «Телекон», Николай Петрович открывал военные парады в Нижнем Тагиле с копией Знамени Победы, водружённого в мае 1945 года на крыше здания рейхстага.

Николай Анисимов в 1941 году оборонял от захватчиков Москву, освобождал Беларусь, дошёл до Эльбы, участвовал во взятии Варшавы и Берлина. Дважды был ранен, контужен. Ветеран награждён орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями и почётными грамотами Верховного главнокомандующего.

Прощание с Николаем Петровичем состоится завтра, 3 июня, в 12:30 в ритуальном комплексе «Реквием».