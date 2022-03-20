Ушёл из жизни главный дирижёр Нижнетагильской филармонии и экс-начальник управления культуры мэрии Нижнего Тагила Владимир Капкан

В Нижнем Тагиле на 66-м году жизни умер главный дирижёр и основатель Нижнетагильской филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Капкан.

В 1995 году Владимир Капакан стал руководителем одной из первых в России муниципальных филармоний. С 2005 года возглавлял управление культуры администрации города. В 2016 году вернулся к руководству филармонией и дирижёрству в оркестре «Демидов-камерата», образованном в 2009 году по его инициативе.