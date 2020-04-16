Уроженку Нижнего Тагила оштрафовали за фейк о коронавирусе

Мировой суд Железнодорожного судебного района Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей уроженку Нижнего Тагила Наталью Б. за распространение фейка о коронавирусе. Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, 28 марта Наталья в сообществе «ЧП Нижний Тагил» под одним из постов оставила комментарий: «К вам в Тагил на Пихтовку уже привезли заболевших. Смейтесь, смейтесь». Тем самым нарушила Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Органами правопорядка была проведена проверка информации, по результатам которой в отношении автора комментария был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы были переданы в суд для рассмотрения. В суде Наталья не отрицала, что опубликовала недостоверную информацию о распространении COVID-19. Более того, женщина признала вину и раскаялась, пояснив, что своим комментарием хотела предостеречь жителей Нижнего Тагила от неблагоприятных последствий нахождения на улице в период карантина», — рассказали в суде.

Тагильчанка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой информации».

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