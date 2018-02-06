Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов заплатит 25 миллионов рублей «Зениту» за переход в «Краснодар»

Уроженец Нижнего Тагила полузащитник сборной России и клуба «Зенит» Олег Шатов ближайшие полгода будет выступать на правах аренды в «Краснодаре». По данным издания «Спорт-Экспресс», футболист сам заплатит 25 миллионов рублей за право выступать за «Краснодар» до конца сезона. Ещё 10 миллионов рублей «Зенит» получит в том случае, если Шатов выйдет на поле в матче против своего бывшего клуба. По окончании сезона «Краснодар» сможет выкупить права на Шатова.

Олег Шатов перешёл в «Зенит» в 2013 году. В составе санкт-петербургского клуба он стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды победил в Суперкубке. В этом сезоне Шатов вышел на поле в 13 матчах и не забил ни одного гола. В последнем перед зимним перерывом матче против «Ахмата» тренер «Зенита» Роберто Манчини выпустил Шатова на замену во втором тайме, а затем снял с игры, сделав обратную замену, пишет РБК. Перед подготовкой ко второй части сезона «Зенит» вывел из основного состава нескольких игроков, в том числе и Олега Шатова.