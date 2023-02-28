Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов снялся в сериале на ТНТ

Уроженец Нижнего Тагила боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов снялся в новом сериале на телеканале ТНТ «Кафе "Куба"» (16+). Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе телеканала, Магомед сыграет брутального персонажа, который по сценарию должен выступить посредником в решении проблем главных героев.

Отметим, что это не первая работа Исмаилова на телеэкране. В 2020 году он снялся в сериале «Реальные пацаны» (16+) в роли самого себя.

Магомед родился в Нижнем Тагиле в 1986 году. Отец — аварец, мать — кумычка. В возрасте семи лет вместе с семьёй переехал в Дагестан, где с двенадцати лет серьёзно занимался вольной борьбой, затем перебрался в Москву. Мастер спорта России международного класса по самбо, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций, как ACA, Fight Nights, M-1 Global и другие. В 2022 году дебютировал в профессиональном боксе.