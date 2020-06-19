Уроженец Нижнего Тагила Александр Школьник вошёл в состав руководства Общественной палаты РФ

Уроженец Нижнего Тагила Александр Школьник был назначен заместителем секретаря Общественной палаты (ОП) РФ и главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии. Соответствующее решение было озвучено 19 июня на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.

«Я пострараюсь приложить все свои знания, опыт и усилия, чтобы авторитет Общественной палаты вырос и она бы зазвучала в информационном пространстве по-новому», — цитирует заявление Школьника издание «Победа РФ».

Известно, что тагильчанин, который в настоящее время является директором Музея Победы, вошёл в состав ОП РФ седьмого созыва по президентской квоте. Всего в Общественной палате РФ 168 мест: 40 президентских представителей, 85 представителей региональных палат и 43 представителя общественных организаций.