«Уродливые проявления сумасшествия». Песков поддержал критиков скандального поста Божены Рынской

Кремль прокомментировал публикацию журналистки Божены Рынской о съёмочной группе телеканала НТВ, находившейся на борту потерпевшего 25 декабря крушение самолёта Ту-154. Ранее общественный деятель Мария Катасонова попросила Следственный комитет России проверить заявления Рынской на экстремизм.

«В целом такие уродливые проявления сумасшествия, они поражают, особенно в такие дни. Абсолютно понятна самая жёсткая реакция общественного мнения», – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Дождь».

Напомним, Божена Рынска после трагедии позлорадствовала в Facebook по поводу смерти летевших на борту сотрудников НТВ. Публикация вызвала шквал критики. В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что журналистку необходимо лишить российского гражданства, а её имущество надо распродать на аукционе в поддержку благотворительного фонда «Справедливая помощь», глава которого Елизавета Глинка погибла вместе с представителями НТВ. Сама публикация уже удалена.

Трагедия произошла вчера: во время вылета из Сочи самолёт пропал с радаров, а после его обломки обнаружили в Чёрном море. На борту, помимо журналистов НТВ, летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, корреспонденты Первого канала и ТК «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) – всего 92 человека, согласно спискам Министерства обороны. Пассажиры следовали на авиабазу Хмеймим для того, чтобы поздравить российских лётчиков с наступающими новогодними праздниками. По данным фонда «Справедливая помощь», Елизавета Глинка сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии.

Агентство новостей «Между строк»