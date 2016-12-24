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26 Дек 2016 11:49 | Метки: Новости

Пост светской львицы Божены Рынской о крушении самолёта проверят на экстремизм

На скандальный пост Божены Рынской о крушении самолёта пожаловались в Следственный комитет. Журналист и светская львица после трагедии позлорадствовала в Facebook по поводу смерти летевших на борту сотрудников телеканала НТВ.

«Нет бы весь борт НТВ… ну почему именно музыканты?! Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» – написал Рынска в Facebook.

В сети на публикацию и её автора обрушилась критика. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала Божену «скотобазой» и призвала пользователей соцсетей её забанить. Рынска объяснила, что в 2013 году журналисты НТВ подвергли её жестокой травле, но после удалила публикацию. Однако общественный деятель Мария Катасонова написала на блогершу жалобу в Следственный комитет России.

«Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства, – объясняла своё поведение Божена Рынска. – И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

Катасонова попросила СК проверить текст Рынской и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (статья 282 УК РФ).

«Боженой наконец-таки должны заняться правоохранительные органы. Слишком долго эта тварь гадила и оставалась безнаказанной», – заявила Мария Катасонова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить Божену Рынскую гражданства России и распродать её имущество.

«Бабченко (журналист Аркадий Бабченко заявил, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости по отношению к жертвам крушения и их близким. – Прим. ред.) и Курицина (Божена Рынска) должны быть лишены российского гражданства, высланы из страны, а их имущество реализовано на аукционе в пользу Фонда Доктора Лизы для детей ДНР», – сказал депутат.

Божена Рынска – блогер и журналист. В феврале 2012 года «Московский комсомолец» сообщил, что её настоящее имя – Евгения Курицына. Была обозревателем в SNC Magazine. Главный редактор издания Наталия Архангельская сообщила, что та не работает у них с 1 декабря.

Напомним, трагедия произошла вчера: во время вылета из Сочи самолёт пропал с радаров, а после его обломки обнаружили в Чёрном море. На борту, помимо журналистов НТВ, летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, корреспонденты Первого канала и ТК «Звезда», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) – всего 93 человека, согласно спискам Министерства обороны. Пассажиры следовали на авиабазу Хмеймим для того, чтобы поздравить российских лётчиков с наступающими новогодними праздниками. По данным фонда «Справедливая помощь», Елизавета Глинка сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишрин в Латакии. АН «Между строк» собрало реакцию коллег и друзей Доктора Лизы на новость о её гибели.

Агентство новостей «Между строк»

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