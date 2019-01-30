«Уралвагонзавод» взыскал с тагильской компании 2 миллиона рублей за незаконное использование аббревиатуры UVZ

Научно-производственная компания «Уралвагонзавод» взыскала 2 млн рублей с ООО «Торговый дом «УралВагонЗапчасть» за использование зарегистрированного товарного знака «UVZ». Компания, никак не связанная с машиностроительным гигантом, продавала комплектующие к железнодорожной технике, используя в числе прочего сайт uvzap.ru и электронную почту uvzap@mail.ru.

Так как аббревиатура UVZ принадлежит «Уралвагонзаводу», корпорация потребовала в судебном порядке запретить ответчику администрировать домены со спорным товарным знаком, а также выплатить компенсацию в размере 4 млн рублей.

Арбитражный суд признал факт незаконного использования товарного знака, уменьшив при этом размер компенсации с компании «УралВагонЗапчасть» в два раза — до 2 млн рублей.