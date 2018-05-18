«Уралвагонзавод» разработал план по борьбе с «чёрным» пиаром в СМИ

Сотрудникам госкорпорации «Уралвагонзавод» разослали распоряжения, в которых описан порядок действий на случай появления негативного материала в СМИ. Инструкция по работе с «чёрным» пиаром подписана заместителем гендиректора по правовым вопросам Романом Васияном, сообщает Ura.ru. По данным издания, он поручил руководителям юридических служб абсолютно всех дочерних и зависимых компаний подготовить аналогичные распоряжения.

Согласно документу, если директор по корпоративным коммуникациям Дмитрий Калениченко сообщит о публикации заведомо ложной и порочащей компанию информации в СМИ, необходимо в течение суток согласовать с ним претензию и оформить обращение в правоохранительные органы. Если в удовлетворении претензии будет неправомерно отказано, сотрудники корпорации должны будут направить необходимое заявление в суд.

В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций УВЗ были переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех». После этого на заводе сменилось руководство, были свернуты многие имиджевые и социальные проекты, о чём неоднократно писали региональные и федеральные СМИ.