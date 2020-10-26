«Уралвагонзавод» проиграл суд по госконтракту с Минобороны

Корпорация «Уралвагонзавод» проиграла суд по неустойке по госконтракту с Министерством обороны России, решение опубликовано в карточке дела на сайте арбитражного суда.

«Арбитражный суд решил первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с корпорации "Уралвагонзавод" в пользу Минобороны РФ неустойку по государственному контракту в размере 163 млн рублей. Взыскать с АО "НПК "Уралвагонзавод" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

В свою очередь с Минобороны в пользу УВЗ также будет истребована неустойка на 10,1 млн рублей, в результате взаимозачёта с «Уралвагонзавода» будет взыскано 152,9 млн рублей. Ранее предприятие также проиграло суд на 12,6 млн рублей по неустойке в рамках госконтракта.