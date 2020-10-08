«Уралвагонзавод» проиграл суд Министерству обороны

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с корпорации «Уралвагонзавод» 12,5 млн рублей в пользу Министерства обороны России, пишет Znak.com.

В тексте решения иск Минобороны был удовлетворён частично: всего ведомство требовало с УВЗ 45,6 млн рублей, однако суд решил взыскать с корпорации только неустойку. Подробности дела в материалах суда не раскрываются.

Изначально Минобороны требовало провести заседание суда в закрытом режиме, так как иск связан с исполнением обязательств УВЗ по госконтракту на ремонт и модернизацию боевой машины пехоты. В министерстве считали, что на заседании могут быть озвучены сведения о войсках РФ, составляющие государственную тайну, но суд отказал в закрытии заседания.

УВЗ подал на Минобороны встречный иск из-за этого госконтракта. Суд принял решение удовлетворить его и взыскать с министерства в пользу корпорации неустойку в размере 141 тысячи рублей.