«Уралуправтодор» планирует восстановить рухнувший на Челябинском тракте пешеходный мост

«Уралуправтодор» готовит материалы для выделения финансирования на восстановление рухнувшего накануне пешеходного моста на Челябинском тракте на въезде в Екатеринбург, сообщает пресс-служба компании.

Представители компании отметили, что в результате ЧП был поврежден не только мост, но и барьерное ограждение, бортовой камень и покрытие проезжей части. В ближайшие дни участок должны целиком отремонтировать и решить вопрос с временной организацией пешеходного движения. Движение пешеходов через этот участок тракта полностью перекрыто.

В «Уралуправтодоре» отметили, что схема установки и закрепления моста была полностью типовой и соответствовала всем требованиям.

Напомним, обрушение путепровода произошло накануне в 18:55 — мост зацепил автомобиль КамАЗ, который ехал с поднятым кузовом. Водитель грузовика, на которого рухнула конструкция, погиб на месте. В течение трёх часов движение по участку Челябинского тракта было полностью перекрыто в обе стороны. К 23:55 обломки моста убрали с трассы, а движение восстановили.