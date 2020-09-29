На Челябинском тракте самосвал снёс пешеходный мост, водитель погиб

На 193-м километре Челябинского тракта вечером 29 сентября рухнул пешеходный мост, полностью перекрыв собой участок федеральной трассы, пишет E1.ru.

По неподтверждённым данным, у проезжавшего под мостом КамАЗа во время движения открылся кузов, который и снёс сооружение. Часть моста упала на кабину, водитель погиб.

«ФКУ "Уралуправтодор" информирует. Внимание! На автодороге М-5 км 193 упал переход! Движение полностью перекрыто! Планируйте свой маршрут заранее», — сообщили в «Уралуправтодоре».

Прокуратура начала проверку в связи с падением моста.