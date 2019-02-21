Уральского рабочего, пикетировавшего Красную площадь, обвинили в вымогательстве денег за тихий уход с предприятия

На заводе «Форэс» в Сухом Логу прошла встреча администрации предприятия, представителя заводского профсоюза и шихтовщика Рустама Корелина, который устроил пикет на Красной площади с требованием повышения зарплаты, пишет Ura.ru.

На встрече Корелин сделал необычное предложение.

«Корелин сказал, что у него кредитов на сумму около 700 тысяч рублей. Если предприятие выплатит ему эту сумму, то он согласен на увольнение. Он до этого был на двух приёмах — у директора завода и в отделе кадров. Он тогда уже делал какие-то намёки, но мы и подумать не могли. А сейчас поняли, что он уже тогда намекал на то, что за деньги можно решить вопрос», — рассказал заместитель исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью Андрей Расторгуев.

В итоге на встрече к согласию не пришли, в ближайшее время Рустам Корелин получит приказ об увольнении. Он уведомлён, что имеет право обжаловать этот приказ в трудовой инспекции или в суде. Сам Корелин после встречи сделал заявление.

«Они всё заранее решили, предлагали компромиссы. Но наше условие — снять хотя бы одно взыскание, с которым мы не согласны. Дело сделано, решение принято. Хочу обратиться к неравнодушным, кто сможет безвозмездно оказать юридическую помощь», — сказал Рустам Корелин.

Напомним, шихтовщик Рустам Корелин вышел на Красную площадь с плакатом «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!». Через 10 минут пикета его забрали в ОВД «Китай-город».