​​​​​​​Уральского депутата Госдумы задержали в Екатеринбурге по обвинению в получении взятки в 3 млрд рублей

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следователя об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого в коррупции, со ссылкой на адвоката задержанного Игоря Трунова пишет «Интерфакс».

«В настоящее время Белоусов уже доставлен в суд, где будет решён вопрос о мере его пресечения», — рассказал адвокат.

По словам Трунова, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытии задержан и доставлен в суд. Белоусову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, с мая 2010 по январь 2014 года депутат совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от руководителя холдинга «Автобан» взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства. В частности, «в результате совместных незаконных действий Юревича и Белоусова была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначены на должности директоров госпредприятий лица, подконтрольные и аффилированные взяткодателям».

В декабре прошлого года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела.