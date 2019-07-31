Уральский школьник выиграл грант от Google

Ученик лицея № 12 в Екатеринбурге Даниил Казанцев выиграл грант на обучение в 15 тысяч долларов на конкурсе юных учёных Google Science Fair, сообщает пресс-служба компании «Google Россия».

Школьник спроектировал устройство, которое помогает людям с нарушениями слуха выражать свои мысли. Изобретение основано на специально обученной глубокой нейронной сети и способно с высокой точностью считывать положение и движения рук, а затем интерпретировать жесты в слова. Как говорится на сайте проекта Казанцева, он решил заняться этим после истории с многодетной матерью из Екатеринбурга, которая с рождения страдала от нарушений слуха и не могла позаботиться о детях без помощи сурдопереводчика, из-за чего у неё забрали детей.

«С этого события и началась история моей работы. Я выбрал эту тему, потому что считаю, что современная наука может помочь не только этой женщине, но и миллионам других людей со схожими проблемами», — написал школьник.

Премию Даниилу Казанцеву оплатит компания Lego Education. Кроме средств на обучение, школьник получит возможность посетить главный офис Lego в Дании.