Уральский приборостроительный завод провалил госконтракты на поставку аппаратов ИВЛ на сумму 1,5 млрд рублей

Подконтрольный холдингу КРЭТ «Ростеха» Уральский приборостроительный завод, по решению Минпромторга ставший в пандемию коронавируса главным поставщиком в российские больницы аппаратов ИВЛ, жизненно необходимых при вызванных коронавирусом осложнениях, провалил сразу несколько госконтрактов, пишут Znak.com и волонтёрский проект RAVEN.

Весной власти заявляли о необходимости срочных закупок медтехники и КРЭТ получал один за другим контракты безо всяких конкурсных процедур. Однако осенью выяснилось, что как минимум по 10 госконтрактам на общую сумму 1,5 млрд рублей предприятие не смогло уложиться даже в весьма длительные сроки поставок, которые доходили до 150 дней. Кроме того, после пожаров в реанимациях больниц Москвы и Санкт-Петербурга, где использовали аппараты ИВЛ уральского завода, Росздравнадзор признал технику некачественной.

Ущерб от решения Росздравнадзора для предприятия оказался не очень существенным: он ограничился штрафами, неустойками и требованием вернуть аванс 557,2 млн рублей — в три с половиной раза меньше прибыли предприятия, которая по итогам первого полугодия 2020 года выросла в 290 раз и достигла 1,9 млрд рублей. Большая часть суммы санкций — 547,3 млн рублей — касается контракта от 8 апреля с Минздравом Московской области.

По большинству других контрактов на сумму более 5,5 млрд рублей неизвестно, выполнил ли уральский завод свои обязательства, хотя сроки поставок во многих случаях уже прошли. В сентябре Znak.com писал, что с начала мая КРЭТ выкупил у УПЗ ещё 938 аппаратов ИВЛ за 1,75 млрд рублей. В некоторых контрактах сделаны пометки от руки о том, в какие регионы должна поступить медтехника (Севастополь, Тыва, Московская и Владимирская области). Таким образом, видимо, поставки в региональные Минздравы продолжатся.

КРЭТ планирует выполнить все обязательства по контрактам до конца октября, сообщили Znak.com в департаменте информационной политики предприятия. В концерне добавили, что сейчас все замечания Росздравнадзора устранены, «аппараты ИВЛ могут поставляться и эксплуатироваться в лечебных учреждениях согласно выданному регистрационному удостоверению».

Также в КРЭТ утверждают, что концерн «своевременно предоставлял все данные о поставках в региональные органы исполнительной власти, копии документов сохранены». Но в одной из претензий хабаровской больницы № 10 говорится, что главный врач неоднократно обращался в КРЭТ с просьбой дать информацию об оборудовании, но его так и не вернули.

По поводу планов по выплате неустоек, пени и штрафов в КРЭТ ничего конкретного не сообщили, заявив лишь, что «все контракты с регионами будут рассмотрены и им будет дана соответствующая правовая оценка».

Ранее, 21 октября, сообщалось, что Уральский приборостроительный завод по решению Арбитражного суда Свердловской области будет оштрафован на 500 тысяч рублей за реализацию недоброкачественных медицинских изделий. По иску о нарушении лицензионных требований завод уже был оштрафован на 100 тысяч рублей.