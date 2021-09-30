Уральский омбудсмен обратилась к военному прокурору после гибели двух солдат под Нижним Тагилом

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к военному прокурору РВСН Андрею Попову с просьбой разобраться с противоречивой информацией о гибели солдат-срочников в посёлке Свободном под Нижним Тагилом, пишет ТАСС.

Она отметила, что общественности интересна достоверная информация. Мерзлякова обеспокоена тем, что информация, поступающая из части, является противоречивой.

«То солдат сбежал, то он отстал, непонятно вот это всё. Эти противоречивые показания и общественность волнуют. Мы должны чётко услышать, что случилось, почему случилась такая трагедия. Об этом написали обращение от моего имени прокурору Попову», — заявила омбудсмен.

Она добавила, что части числятся на хорошем счету и никаких обращений о том, что права военнослужащих не соблюдаются, не поступало. На данный момент там работает московская комиссия, в состав которой входят военные следователи и прокуроры.

Напомним, 28 сентября стало известно о пропаже солдата-срочника под Нижним Тагилом, позже он был найден мёртвым у опоры ЛЭП. По информации СМИ, он пытался забраться на неё и получил удар током. На следующий день в части погиб ещё один солдат.