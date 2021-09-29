В военной части под Нижним Тагилом умер второй за неделю срочник

В посёлке Свободном под Нижним Тагилом, где расположена ракетная дивизия, найдено тело 19-летнего ввоеннослужащего, сообщает телеграм-канал Shot.

По предварительным данным РИА Новости, солдат перед заступлением в наряд получил табельное оружие. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту его смерти.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Инцидент произошёл в той же военной части № 93401, где накануне погиб другой срочник из Тюмени Иван Катлинский. По данным Центрального военного округа, он потерялся, попытался залезть на ЛЭП, чтобы определить своё местоположение, и погиб от удара током.

ЗАТО Свободный — закрытый город, где дислоцируется 42-я ракетная дивизия, входящая в состав 31-й ракетной армии РВСН.